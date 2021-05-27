Надо бросить пить! Молоко тоже?

Людям с непереносимостью лактозы совсем не обязательно сразу отказываться от всех молочных продуктов: можно попробовать употреблять козье и овечье, кисломолочные продукты Фото: Галина Соловьёва

В последние годы в обществе всё чаще муссируют тему лактазной недостаточности, или непереносимости молока, которое издавна называли «нашим всем». Наибольший негатив вызывает коровье молоко. На полках в супермаркетах появляется всё больший ассортимент растительного молока, а нутрициологи и блогеры, начитавшись иностранных исследований и статей, активно призывают отказываться от молочной продукции и заменять её растительной. Но так ли массова проблема лактазной недостаточности, как нам её представляют, и действительно ли нужно убирать все молочные продукты из своего рациона?

Молочные мутанты

Точных данных о том, сколько людей в России страдает лактазной недостаточностью, к сожалению, нет. Частные генетические центры в своих исследованиях делают вывод о том, что у 30–50 процентов россиян встречается непереносимость молочного белка. Однако свердловские медики, с которыми поговорила журналист «Облгазеты», уверены, что доля таких людей составляет не более нескольких процентов. Так, по словам доктора медицинских наук главного гастроэнтеролога Уральского федерального округа Игоря Хлынова, лактазная недостаточность считается глобальной проблемой не в России, а в странах Латинской Америки, Азии, США и других. К слову, недавно британские учёные из Имперского колледжа Лондона установили, что коровье молоко становится наиболее частой причиной детских смертей среди пищевых аллергий – на неё приходится около 26 процентов случаев.

– Изначально фермент лактаза, перерабатывающий молоко, выделялся у человека приблизительно в возрасте до одного года, – объясняет Игорь Хлынов. – Поэтому сегодня люди, которые не переносят молоко, считаются биологически и физиологически более древними. А те, кто переваривают этот продукт во взрослом возрасте, как ни странно, являются «мутантами», потому что их организм вырабатывает фермент лактазы значительно дольше.

В отличие от врачей, учёные связывают непереносимость лактозы (молочного сахара) с генетическими изменениями современных коров. Как пояснил «Облгазете» доктор биологических наук, профессор Уральского государственного аграрного университета Владимир Мымрин, из-за вмешательства человека в селекционный процесс этих животных в середине прошлого века стали преобладать коровы, производящие молоко с генотипом А1 или смешанным А1А2. Именно этот вид белка вызывает аллергические реакции у человека.

– В обществе активно разводили коров с генотипом А1 для повышения молочной продуктивности, на качество сырья никто не смотрел, – говорит Владимир Мымрин. – Сегодня генетика установила, что варианты белковых казеиновых фракций по-разному влияют на организм: человек хуже переваривает молоко с генотипом А1. Для людей, которые предрасположены к негативной реакции на лактозу, сегодня выведены коровы, которые производят молоко генотипа А2. Но оно стоит дороже и реже встречается в магазинах.

Иммунитет ослаб

Диетолог Центра медицинской профилактики Екатеринбурга Ирина Бородина говорит, что человеку не стоит употреблять молочные продукты только по двум причинам: из-за генетической или приобретённой непереносимости лактозы.

– Если у ребёнка с самого детства после употребления молока возникает аллергическая реакция, диарея или другие неприятные симптомы, то, скорее всего, у него первичная лактазная недостаточность, – рассказывает Ирина Бородина. – Но чаще всего встречается вторичная непереносимость у людей старше 50 лет, когда изменяется слизистая кишечника, появляются хронические заболевания, что вызывает проблемы с перевариванием молока.

Когда у человека недостаточно фермента, который расщепляет молочный сахар, могут появиться и не самые очевидные симптомы, такие как заложенность носа и кашель. Врачи связывают это с расстройством кишечника, которое подрывает общий иммунитет организма. Например, многодетная мама Елена Ласкина из Екатеринбурга узнала, что у её ребёнка долго не проходил насморк именно из-за потребления молока.

– У нас с мужем полная непереносимость лактозы, это передалось и детям, – рассказывает Елена Ласкина. – В школе и садике мы попросили не давать нашим ребятам молоко в чистом виде, но блюда, где есть молочные продукты, всё-таки разрешаем, например, кашу или запеканку.

Как пояснила Ирина Бородина, кисломолочные продукты содержат меньше молочного сахара и зачастую легче перевариваются, поэтому их можно есть в умеренном количестве всем. Также вместо коровьего молока можно попробовать козье или овечье, так как в них содержится гораздо меньше лактозы. При употреблении этих продуктов отказ от цельного коровьего молока не будет стрессом для организма человека.

А риски есть?

Кокосовое, соевое, миндальное… За последние пять лет производители вегетарианского молока в России значительно расширили свой ассортимент. Но предложение рождает спрос – несмотря на возможность потреблять кисломолочные продукты и молоко разных генотипов, всё больше людей меняют свой рацион и отказываются от любых молочных продуктов в пользу растительных аналогов. По мнению Ирины Бородиной, вегетарианское молоко тоже полезно, особенно когда производители обогащают его кальцием и другими витаминами. Однако такой напиток не содержит те незаменимые аминокислоты, которые необходимы организму. Поэтому при полном отказе от молочных продуктов нужно найти грамотную альтернативу этим компонентам.

– Если у человека нет непереносимости лактозы, я бы категорически не рекомендовал отказываться от молока полностью, потому что это высокоценный питательный продукт, – советует Игорь Хлынов. – Риски перехода на растительные продукты могут быть высоки для здоровья, и, возможно, только последующие поколения адаптируются к новому типу питания. Для поддержания здоровья правильнее придерживаться традиционного рациона.

Увлечение растительным молоком можно также связать с переизбытком непроверенной информации в Интернете, где зачастую рекомендации дают не учёные и врачи, а «диванные» эксперты, блогеры.

– Нужно ориентироваться не на блоги, а на себя и своё самочувствие, прислушиваться, как организм реагирует на тот или иной компонент питания, сдавать анализы и консультироваться со специалистами, – добавляет Ирина Бородина. – Также придерживаться общеизвестных правил: есть больше овощей и фруктов, рыба – идеальный источник белка, исключить из рациона сосиски и колбасы.

В ТЕМУ В школах Свердловской области пищевые аллергии учеников обязательно учитываются при составлении школьного питания. Как сообщила журналисту «Облгазеты» директор лицея №130 Ирина Артемьева, в их учреждении разрабатывается специальное меню для детей с непереносимостью каких-то продуктов. – Родители ученика ставят в известность классного руководителя и приносят справку от врача, – говорит Ирина Артемьева. – Для детей с разными медицинскими показателями есть безбелковая или безлактозная диета. Классный руководитель школы №170 Екатеринбурга Асия Чурсина также добавляет, что следит, чтобы в столовой среди всех порций было специальное блюдо для ученика, у которого аллергия на тот или иной продукт. – Но цельное молоко в школьном меню практически не встречается, чаще всего может быть молочный суп или запеканка, – говорит Асия Чурсина.

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Опубликовано в №94 от 28.05.2021