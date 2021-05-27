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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 мая 2021, 16:20

В ТРЦ «Мега» 29 мая пройдёт субботник здоровья

приём врачей

Узкие специалисты будут консультировать горожан и гостей столицы Урала с 11:00 до 19:00 29 мая. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Мега» свердловчане смогут пройти бесплатный медосмотр. Узкие специалисты будут консультировать горожан и гостей столицы Урала с 11:00 до 19:00 29 мая.

Приёмные врачей будут располагаться на территории «Меги» (улица Металлургов, 87). Как рассказали в пресс-службе ТРЦ, Приём будут вести врачи Городского центра медицинской профилактики, ЦГКБ № 3, стоматологической клиники № 12, Свердловского областного онкологического диспансера и других медицинских учреждений.

Все желающие смогут проконсультироваться с терапевтом, дерматологом, офтальмологом, стоматологом, маммологом, сделать УЗИ молочных желёз, пройти флюорографию, а также измерить уровень сахара и холестерина в крови. Чтобы попасть на приём необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Напомним, что подобные субботники здоровья проводились в торговых центрах городов Среднего Урала регулярно. Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы. Сейчас вместо консультационных приёмных широкое распространение получили прививочные кабинеты.

Как писала «Областная газета», в середине апреля жители шести свердловских городов получили возможность поставить прививку от коронавируса, посетив торговые центры. Пункты массовой вакцинации открылись в ТЦ Екатеринбурга, Сысерти, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.

Областная газета Свердловской области

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