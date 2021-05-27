Врачи Екатеринбурга научились избавлять от хронической боли

Раньше пациентов с хроническим болевым синдромом направляли в федеральные нейрохирургические центры. Фото: Галина Соловьёва

Врачи Екатеринбургской ГКБ №40 научились ставить постоянные нейростимуляторы для спасения от хронической боли. Такая возможность появилась только в этом году благодаря нацпроекту "Здоровье".

Нейрохирурги ГКБ №40 отобрали первых 10 пациентов, которые прошли предварительное нейростимуляционное тестирование. Из них выбрали пятерых, кому поставят постоянное устройство. Раньше врачи были вынуждены пожизненно прописывать наркотические препараты, теперь хроническую боль можно устранить установленным нейростимулятором.

Фото: Галина Соловьёва

Операция длится 40 минут. Она не требует наркоза, так как для пациента операционное вмешательство малоинвазивно и абсолютно безопасно. Он в это время остаётся в сознании.

Фото: Галина Соловьёва

Операция считается достаточно сложной в техническом плане. Искусство врача заключается в том, чтобы подвести электрод именно к тому участку спинного мозга, который вызывает боль.

Для её выполнения врачи ГКБ №40 прошли специальное обучение. Раньше пациентов с хроническим болевым синдромом направляли в федеральные нейрохирургические центры, теперь жителям Свердловской области и Екатеринбурга могут оказать помощь в своём регионе.

Фото: Галина Соловьёва

"Пульт остаётся у пациента на срок, пока стоит нейростимулятор, чтобы он мог самостоятельно увеличивать или уменьшать силу тока", - рассказал хирург ГКБ №40 Тимур Гасанов.