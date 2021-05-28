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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 мая 2021, 10:34

В Екатеринбурге закрылся на ремонт роддом ГКБ №40

  Анна Митчина
Табличка "родовая №5"

В здании проведут косметический ремонт и дезинфекцию. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Екатеринбурге на две недели закрылся роддом ГКБ №40. В это время там проведут ремонт учреждения, а рожениц будут принимать в других больницах.

Как сообщили в пресс-службе ГКБ №40, родильное отделение закрывается на плановый ремонт с 28 мая до 10 июня. 

В это время проведут дезинфекцию всех служебных и лечебных помещений роддома и косметический ремонт некоторых из них. Также в больнице обеззаразят систему вентиляции.

На время ремонта все консультации прекращены. Беременные женщины будут направляться в другие роддома. Работа возобновится утром 11 июня.

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Областная газета Свердловской области

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