За сутки в Свердловской области выявили 93 случая коронавируса

За сутки в Екатеринбурге выявлено 45 новых ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 93 жителя Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 89 005.

Выписались по выздоровлению 82 894 свердловчанина, в том числе 99 – за последние сутки. На лечении остаются 2,7 тысячи ковид-пациентов. Состояние 243 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+45), Алапаевска, Арамильского, Асбестовского, Белоярского, Талицкого, Пышминского, Горноуральского городских округов, Верхней Туры, Камышловского района, Качканара, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа.

Зарегистрировано ещё 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии на Среднем Урале составляет 3 392, сообщает региональный оперштаб.

В свердловских ТЦ продолжается вакцинация. Сегодня мобильные пункты работают: в Екатеринбурге ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 28 мая до 15:00;

ТЦ «ОКЕЙ» (ул. Бабушкина, 2а) – 28 мая с 16:00 до 19:00;

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского 86/12) – 28 мая до 18:00;

аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 28 мая до 19:00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 28-30 мая с 10:00 до 15:00. в Нижнем Тагиле ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 28 мая с 16:00 до 20:00. Предварительная запись на вакцинацию в выездных пунктах не требуется. Желающим поставить прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуется заполнить анкету и согласие. Найти бланки можно тут.

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