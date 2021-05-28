Коронавирус подхватили ещё 9 252 россиянина

В Свердловской области инфекцию подхватили 93 человека. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявлено 9 252 заболевших COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 5 044 459 случаев.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов традиционно зарегистрировано в Москве – 3 274. Свердловская область находится на 12-й строчке антирейтинга вместе с Красноярским краем. В этих регионах инфекцию подхватили по 93 человека.

Всего выписались из больниц 4 661 234 жителя страны, в том числе 9 385 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 120 406 россиян. За последние сутки зафиксировано 404 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 137,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 374 тыс. тестов. Под меднаблюдением остаются 521 596 человек.