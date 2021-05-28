В Екатеринбурге обновлён график работы мобильных прививочных пунктов от COVID-19

В Свердловской области по данным на 27 мая против COVID-19 первым компонентом привились 462 612 человек. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области обновили график работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19. В столице Урала их насчитывается 16.

Предварительная запись на вакцинацию в выездных пунктах не требуется. Те, кто желает привиться от коронавируса необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Для удобства и сокращения времени пребывания в пункте вакцинации гражданам рекомендуется заблаговременно заполнить документы.

Как писала «Областная газета», на днях к кампании по привлечению внимания населения к вакцинопрофилактике присоединился Екатеринбургский государственный цирк. По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за первые два дня работы этого пункта здесь вакцинировались более 260 человек.

Всего же с момента открытия пунктов вакцинации на площадках торговых центров в Екатеринбурге привито 18 981 человек и 3 757 – в ТЦ других свердловских городов. По данным Минздрава Свердловской области, на 27 мая против новой коронавирусной инфекции вакцинировано первым компонентом 462 612 человек, вторым - 380 913.

Поставить прививку против COVID-19 с 29 мая по 5 июня можно в прививочных пунктах Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила по указанным ниже адресам.