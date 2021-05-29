За три недели коронавирус выявили у 1 999 свердловчан

Более 2 000 заболевших коронавирусом за всё время выявлено в шести свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило 89 тысяч человек. За прошедшие три недели в регионе выявили 1 999 новых ковид-пациентов.

Как ранее писала "Областная газета", 87 006 инфицированных было зарегистрировано 8 мая. С этого дня и до 28 мая включительно наибольший прирост среди городов-лидеров по числу заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии показал Екатеринбург – 755 новых случаев (за всё время 43 915). Далее следует Нижний Тагил – 361 (6 049), Первоуральск – 91 (3 198), Ревда – 60 (2 551), Каменск-Уральский и Каменский район – 17 (2 382).

Также в список муниципалитетов, где инфекцию за всё время подхватили более 2 тысяч жителей вошёл Берёзовский. Там было поставлено 2 024 диагноза COVID-19, информирует региональное Управление Роспотребнадзора.

Добавим, в предыдущие сутки в Свердловской области выявили 93 случая коронавируса, всего – 89 005. Из них выздоровели 82 894 свердловчанина, жертвами инфекции стали 3 392 человека.

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