В России коронавирусом заболели ещё 9 289 человек

Под меднаблюдением остаются 526 547 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявлено 9 289 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 5 053 748 ковид-пациентов.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 3 241. Свердловская область находится на 10-й строчке антирейтинга вместе с Красноярским краем и Крымом. В этих регионах инфекцию подхватили по 96 человек.

Всего выписались из больниц 4 670 484 жителя страны, в том числе 9 250 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 120 807 россиян. За последние сутки зафиксирован 401 летальный исход.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 137,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 369 тыс. тестов. Под меднаблюдением остаются 526 547 человек.