За сутки в Свердловской области выявили 96 случаев коронавируса

В Екатеринбурге зарегистрировано ещё 45 новых случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 96 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 89 101.

Выписались по выздоровлению 82 994 свердловчанина, в том числе 100 – за последние сутки. На лечении остаются 2,7 тысячи ковид-пациентов. Состояние 241 госпитализированного оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+45), Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Ирбитского района, Кировграда, Красноуральска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Режа, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Пышминского, Арамильского, Тавдинского и Туринского городских округов.

Зарегистрировано ещё 11 случаев смерти больных COVID-19, всего – 3 403, информирует региональный оперштаб.

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