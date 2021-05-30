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30 мая 2021, 13:10

Коронавирусом в России заразились ещё 9 694 человека

Бабушка в маске перебирает гречку

Выздоровели почти 4,7 млн россиян из 5 млн заболевших. Фото: Павел Ворожцов

За сутки у 9 694 жителей России подтвердили коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 5 063 442.

В Москве выявлено более 3 000 новых ковид-пациентов (3 719). В других регионах - менее 1 000 заразившихся. Свердловская область с 99 случаями коронавируса занимает 10-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели почти 4,7 млн россиян, в том числе 83 тысячи свердловчан. За последние сутки было выписано 7,4 тысячи жителей страны. Скончались ещё 355 человек, всего с начала пандемии с подтверждённым диагнозом - 121 тысяча граждан.

Накануне стало известно о 9 289 новых случаях COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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