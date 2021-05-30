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30 мая 2021, 17:52

Свердловский минздрав утвердил список больниц с кабинетами медосвидетельствования

Сотрудник ГИБДД остановил машину

В Екатеринбурге состояние нетрезвых водителей будут проверять в пяти больницах. Фото: Александр Зайцев

Минздрав Свердловской области выпустил приказ "Об организации работы кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Утверждён список больниц, куда будут доставлять водителей, и табель оснащения таких кабинетов.

Главному внештатному специалисту психиатру-наркологу свердловского минздрава Олегу Забродину поручено оказать организационно-методическую помощь главврачам.

Согласно приказу, в перечень больниц с кабинетами для проверки водителей входят 56 учреждений: по 9 в Южном и Горнозаводском округах, по 10 - в Северном и Западном округах, 13 - в Восточном, 5 - в Екатеринбурге. В столице Урала состояние водителей и других лиц будут определять в приёмном отделении больницы №23, в приёмном отделении и хирургическом корпусе больницы №24, в больнице №36 на ул. Центральная, 2, в Свердловской психиатрической больнице и областной наркологической.

В кабинетах медицинского освидетельствования на состояние опьянения должно быть не менее двух анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе, тест-системы на наркотики, пробирки для забора крови, контейнеры для анализов, тонометры, градусники, неврологический молоток и другое.

Приказ издан "в целях совершенствования процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)  в Свердловской области".

Областная газета Свердловской области

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