В России выявили 8 475 заразившихся коронавирусом за сутки

Всего выписались из больниц 4 684 585 жителей страны, в том числе 6 715 – за последние 24 часа. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявлено 8 475 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 5 071 917 ковид-пациентов.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 614. Свердловская область находится на 12-й строчке антирейтинга вместе с Краснодарским краем. В этих регионах инфекцию подхватили по 95 человек.

Всего выписались из больниц 4 684 585 жителей страны, в том числе 6 715 – за последние 24 часа. От коронавируса скончался уже 121 501 россиянин. За последние сутки зафиксирован 339 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 138,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 343 тыс. тестов. Под меднаблюдением остаются 528 807 человек.