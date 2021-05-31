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Общество / Здравоохранение и здоровье
31 мая 2021, 13:26

За сутки в Свердловской области выявили 95 случаев коронавируса

коронавирус

За сутки инфекцию подхватили 95 человек, а из больниц выписались - 96. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 95 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 89 295.

Выписался по выздоровлению 83 191 свердловчанин, в том числе 96 – за последние сутки. На лечении остаются менее 2,7 тысячи ковид-пациентов. Состояние 233 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+38), Берёзовского, Верхней Пышмы, Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Серова, Староуткинска, Сысертского, Арамильского и Горноуральского городских округов.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19, всего – 3 426, информирует региональный оперштаб.

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