В Свердловской области открыли горячую линию по отдыху детей в лагерях

В Управлении Роспотребнадзора отметили, что контролируют готовность учреждений к работе и приёму детей. Фото: Павел Ворожцов

Санврачи будут консультировать свердловчан по телефону по вопросам детского отдыха. Горячая линия открылась 31 мая и будет работать до 11 июня.

Обратившимся расскажут, на что стоит обращать внимание в лагере и какие есть санитарно-эпидемиологические требования к лагерям. В Управлении Роспотребнадзора отметили, что контролируют готовность учреждений к работе и приёму детей.

"К числу приоритетных мероприятий относятся проведение ремонта; улучшение систем водоснабжения, отопления, совершенствование пищеблоков; улучшение условий жилых помещений и медицинских пунктов; гигиеническая подготовка и аттестация работников лагерей", - напомнили санврачи.

Жители Свердловской области могут обращаться по поводу детского летнего отдыха по следующим телефонам:

Фото: горячая линия

Кроме того, круглосуточно работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 5554943 (звонок бесплатный).

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