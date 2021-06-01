С начала года более 30 тысяч свердловчан заболели коронавирусом

Ежедневно в регионе выявляют в среднем по 100 новых случаев COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

За первые пять месяцев 2021 года в Свердловской области коронавирус подхватили 30 315 человек. Нарастающим итогом зарегистрировано 89 295 ковид-пациентов.

Почти половина от общего числа заболевших в регионе приходится на Екатеринбург. По данным на 31 мая, в уральской столице болели или переболели 44 046 человек. В топ-5 антирейтинга также входят Нижний Тагил (6 106), Первоуральск (3 208), Ревда (2 551), Каменск-Уральский и Каменский район (2 382), сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Добавим, в понедельник стало известно о 95 новых случаях коронавируса в области, в том числе 38 – в Екатеринбурге. За предыдущие сутки из больниц выписались 96 свердловчан, ещё 12 – стали жертвами инфекции.

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