Евгений Куйвашев учредил премии для свердловских медиков

2021 год в Свердловской области объявлен годом медицинского работника. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев учредил ежегодные премии для медиков и волонтёров. Их размер составит от 160 до 270 тысяч рублей.

Премии будут присуждаться в 10 номинациях 66 врачам и волонтёрам. В числе номинаций: "На переднем крае", "За верность профессии", "Бескорыстное и самоотверженное служение людям" и другие. Выдвигать претендентов на денежное поощрение будут медицинские коллективы, а определять лауреатов будет конкурсная комиссия, созданная свердловским минздравом.

Всего ежегодно будут вручаться:

22 премии I степени в размере 270 тысяч рублей каждая;

22 премии II степени – по 220 тысяч рублей каждая;

22 премии III степени – по 160 тысяч рублей каждая.

В департаменте информполитики сообщили, что соответствующий указ глава региона подписал 31 мая. На официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области документ пока не опубликован.

"Принял решение об учреждении специальных премий для наших медиков и волонтёров, работающих в здравоохранении. Это признание заслуг всех уральских врачей, фельдшеров, санитаров, медсестёр и добровольцев в борьбе за жизни и здоровье людей не только в коронавирусный период – всегда", - написал в своём Instagram Евгений Куйвашев.