Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
1 июня 2021, 07:46

Евгений Куйвашев учредил премии для свердловских медиков

Граффити, для врачей

2021 год в Свердловской области объявлен годом медицинского работника. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев учредил ежегодные премии для медиков и волонтёров. Их размер составит от 160 до 270 тысяч рублей.

Премии будут присуждаться в 10 номинациях 66 врачам и волонтёрам. В числе номинаций: "На переднем крае", "За верность профессии", "Бескорыстное и самоотверженное служение людям" и другие. Выдвигать претендентов на денежное поощрение будут медицинские коллективы, а определять лауреатов будет конкурсная комиссия, созданная свердловским минздравом.

Всего ежегодно будут вручаться:

  • 22 премии I степени в размере 270 тысяч рублей каждая;
  • 22 премии II степени – по 220 тысяч рублей каждая;
  • 22 премии III степени – по 160 тысяч рублей каждая.

В департаменте информполитики сообщили, что соответствующий указ глава региона подписал 31 мая. На официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области документ пока не опубликован.

"Принял решение об учреждении специальных премий для наших медиков и волонтёров, работающих в здравоохранении. Это признание заслуг всех уральских врачей, фельдшеров, санитаров, медсестёр и добровольцев в борьбе за жизни и здоровье людей не только в коронавирусный период – всегда", - написал в своём Instagram Евгений Куйвашев.

Сюжет

Год медицинского работника в Свердловской области
Рассказываем об уральских медиках и здравоохранении.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.06.2021, 09:34 / Общество
С начала года более 30 тысяч свердловчан заболели коронавирусом
01.06.2021, 08:27 / Спорт
"Екатеринбург Арена" открывается для пробежек
01.06.2021, 07:46 / Общество
Евгений Куйвашев учредил премии для свердловских медиков
01.06.2021, 07:15 / Общество
Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам по случаю Дня защиты детей
01.06.2021, 00:59 / Спорт
Сборная России по хоккею обыграла Швецию в серии буллитов