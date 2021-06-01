За сутки в Свердловской области выявили 96 случаев коронавируса

С начала года более 30 тысяч свердловчан заболели коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 96 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 1 июня. Количество заболевших COVID-19 свердловчан достигло почти 89,4 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц более 83 тысяч человек, в том числе 98 - за последние сутки. На лечении официально остаются около 3 тысяч ковид-пациентов. Состояние 234 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+51), Берёзовского, Богдановича, Горноуральского ГО, Кировграда, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Слободо-Туринского ГО, Талицкого и Туринского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 89 391", - сообщили в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано ещё 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 3 439.

Накануне стало известно о 95 новых случаях в Свердловской области.

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