В Свердловской области стартовала летняя оздоровительная кампания

2 тысячи юных свердловчан отправятся в лагеря труда и отдыха. Фото: Павел Ворожцов.

С сегодняшнего дня на Среднем Урале стартует летняя оздоровительная кампания. Санврачи продолжают проверки в лагерях.

В организациях, готовых принять детей, проводятся лабораторные исследования воды, пищи, пищевого сырья. Кроме того, сотрудников лагерей проверяют на наличие COVID-19, а тех, кто работает в пищеблоке – на носительство норо- и ротавирусов. Во всех загородных учреждениях проведена акарицидная обработка.

"Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарному законодательству выданы лагерям, начинающим работу в первую смену", – сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

В ведомстве также информировали, что в текущем году в регионе планируется открыть 1 110 оздоровительных организаций, в которых отдохнут более 173 тысяч детей. Школьные лагеря примут 112 тысяч человек, загородные – свыше 50 тысяч, санаторно-оздоровительные – 8 тысяч. Ещё 2 тысячи ребят отправятся в лагеря труда и отдыха, а 300 – в палаточные лагеря (таких на территории региона будет открыто всего два).

Добавим, на минувшей неделе департамент информполитики Свердловской области сообщал, что в первый день лета двери для школьников откроют 866 лагерей. Всего же в июне начнут работу 1 227 таких учреждений. Заявлялось также, что в 2021 году "планируется охватить сравнимое с "доковидным" летом количество детей – порядка 400 тысяч человек".

Чтобы понять, почему разнятся цифры, "Областная газета" позвонила в Роспотребнадзор и в департамент. Однако в обоих случаях изданию заявили, что не могут прокомментировать чужие цифры. Предположений, с чем связана такая разница, также не прозвучало.

Ранее на Среднем Урале открыли горячую линию по отдыху детей в лагерях. Она будет работать до 11 июня. Необходимые телефоны можно найти тут.

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