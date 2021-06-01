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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 июня 2021, 17:37

Более 800 тысяч свердловчан смогут пройти диспансеризацию-2021

диспансеризация

В этом году диспансеризацию предстоит пройти людям, родившимся в 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1981 годах и раньше. Фото: Павел Ворожцов.

В 2021 году 819 тысяч жителей Свердловской области смогут пройти диспансеризацию. Граждан ждут в 95 больницах региона.

Ранее свердловский минздрав утвердил план профосмотров и диспансеризации взрослого населения на 2021 год. Был опубликован список медицинских организаций, где можно пройти эти процедуры.

По словам главврача Свердловского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Григория Панова, "сохранение здоровья людей, увеличение продолжительности активной жизни, снижение смертности является бесспорным приоритетом государственной политики". Он также отметил, что одной из стратегических задач является борьба с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года для граждан от 18 до 39 лет, с 40 лет – ежегодно. В этом году её предстоит пройти людям, родившимся в 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1981 годах и раньше.

Обследования проводятся в поликлинике по месту жительства. Потоки пациентов разделены на больных и здоровых. 

Как сообщили в департаменте информполитики региона, за 2020 год в регионе в ходе обследований было зарегистрировано свыше 48 тысяч заболеваний. В частности врачи выявили более 300 случаев злокачественных новообразований, половина из них – на ранней стадии.

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Областная газета Свердловской области

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