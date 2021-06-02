Коронавирус в России подтвердили ещё у 8 832 человек

За последние сутки проведено 305 тыс. тестов на наличие коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки коронавирус подхватили 8 832 жителя России. Нарастающим итогом зарегистрировано 5 090 249 случаев заражения COVID-19.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 842. Свердловская область находится на 12-й строчке антирейтинга вместе с Пермским краем. В этих регионах инфекцию подхватили по 97 человек.

Всего выписались из больниц 4 702 599 жителей страны, в том числе 9 020 – за последние 24 часа. От коронавируса скончались уже 122 267 россиян. За последние сутки зафиксировано 394 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 138,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 305 тыс. тестов. Под меднаблюдением остаются 528 985 человек.