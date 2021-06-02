Кабмин допустил несетевые аптеки к торговле лекарствами онлайн

Ответственность за условия хранения и качество лекарств несут аптеки. Фото: Галина Соловьёва.

Российское Правительство уточнило требования к аптекам, которые могут заниматься онлайн-продажей лекарств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как говорится в документе, с 1 сентября несетевым аптекам позволят вести дистанционную торговлю лекарствами - приобрести препараты граждане смогут на маркетплейсах. Из обновлённых правил исключается требование к организациям иметь не менее 10 аптек на территории России и собственный сайт в Интернете. При этом они получат возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов.

В пресс-службе Правительства РФ уточнили, что правила также дополнены положением о регулировке цен. Так, при дистанционной продаже цены на лекарственные препараты не должны быть выше чем в самой аптеке. Ответственность за условия хранения и качество лекарств несут аптеки, даже если медикаменты были куплены на сайте партнёра и доставлены курьерскими компаниями.

Как писала «Областная газета», изначальные правила выдачи разрешений на дистанционную продажу медикаментов Правительство РФ утвердило ещё в мае 2020 года.