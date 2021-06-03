Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в четырёх городах Среднего Урала

Больше всего заболевших за день выявили в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Реже. ФОто: Галина Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по числу заболевших коронавирусной инфекцией в городах Среднего Урала. Всего, по данным на 2 июня, на территории региона лабораторно подтверждено 89 488 случаев заражения COVID-19.

Наибольший суточный прирост по числу заболевших зафиксирован в Екатеринбурге (+43), Нижнем Тагиле (+13), Реже (+9) и Первоуральске (+8). В остальных муниципалитетах за день выявили не более трёх новых заболевших, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В топ-5 антирейтинга по числу заболевших коронавирусом в Свердловской области с начала пандемии вошли:

Екатеринбург - 44 140;

Нижний Тагил - 6 141;

Первоуральск - 3 216;

Каменск-Уральский и Каменский район - 2 382;

Берёзовский - 2 060.

Как писала «Областная газета», по данным федерального оперштаба за 2 июня, Свердловская область находится на 12-й строчке антирейтинга вместе с Пермским краем. В каждом из этих регионов инфекцию за сутки выявили у 97 человек.