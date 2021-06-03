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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 июня 2021, 11:48

В Свердловскую область прибыли ещё 34 620 доз вакцины от коронавируса

  Анна Митчина
Прививка

В регион доставили 3 120 доз вакцины "КовиВак". Фото: Галина Соловьёва

Сейчас в Свердловской области доступны три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Три новые партии распределят между больницами в муниципалитетах.

В Свердловскую область доставили 3 120 доз вакцины "КовиВак" Центра Чумакова, которая была зарегистрирована в России третьей. Кроме того, в больницах поступят ещё 18 900 доз вакцины "Спутник V", разработанные НИЦ им. Н.Ф.Гамалеи, и 12 600 доз "ЭпиВакКороны" от новосибирского научного центра "Вектор".

По данный оперативного штаба Свердловской области, на 3 июня, в регионе 477 421 человек привито первым компонентом, 397 936 завершили вакцинацию.

Вакцинация проводится в 82 медицинских организациях в 155 кабинетах. Организовано 32 мобильных пункта, в том числе и в торговых центрах, и 42 мобильные бригады.

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