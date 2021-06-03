В Сысерти появилась яблоневая аллея в честь подвига врачей

Фото: Предоставлено партнёром публикации

Сотрудники филиала МТС в Свердловской области посадили в Сысерти аллею памяти военным медикам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

Яблони были высажены в преддверии 80-й годовщины начала ВОВ перед зданием Сысертской центральной районной больницы. Здесь ещё в 1995 году был возведён мемориал медикам-участникам войны, ставший едва ли не самым первым в стране памятником воинам-врачам. «Ваше милосердие, доброта и отвага навсегда останутся в наших сердцах» – высечено на мраморной плите этого мемориала.

Вклад советских врачей в победу Красной армии был признан всем мировым медицинским сообществом. Эффективность их работы оказалась беспримерна. Если врачам вермахта удавалось вернуть в строй почти половину раненых бойцов, в нашей армии на фронт возвращалось около трёх четвертей. За четыре военных года наши медики вылечили и вернули на фронт почти 18 миллионов солдат и офицеров. По словам маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского: «Войну мы выиграли ранеными…». Благодаря стараниям советских медиков в годы войны ни фронт, ни тыл не знали эпидемий инфекционных заболеваний. Но и цена такого подвига оказалась высока – из 700 тысяч военных врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санинструкторов и санитаров ранения получили 210 тысяч, 88 тысяч погибли или пропали без вести.

«Говоря о вкладе уральцев в победу в Великой Отечественной войне, чаще всего превозносят трудовой подвиг заводчан, снабжавших Красную армию военной техникой и боеприпасами. Во вторую очередь отдают дань 736 000 свердловчан, мобилизованным или ушедшим на фронт добровольцами. И только потом вспоминают о развёрнутых в нашей области 150-ти эвакогоспиталях и 360 тысячах вылеченных здесь раненых бойцов. А сколько свердловских медиков отправилось спасать наших солдат непосредственно на фронт? Только из одной Сысертской районной больницы на передовую ушли 52 сотрудника. Нам было очень приятно узнать, что именно у нас в Сысерти ещё четверть века назад был открыт один из первых в России памятников, посвящённых врачебному подвигу. По прошествии несколько лет, когда яблони подрастут, он будет выглядеть ещё более достойно» – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

«Добрая традиция – высаживать аллеи памяти в честь павших воинов. Это наш способ отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны. Сохранить связь поколений. Ведь пока мы помним, они живы. У медиков в войну была особая роль. Каждая спасённая жизнь, каждый возвращённый на фронт боец приближали Победу», — отметил главный врач Сысертской ЦРБ Рифать Янгуразов.

Фото: Предоставлено партнёром публикации

Инициатива посадки аллеи сотрудниками МТС была выдвинута ещё год назад к 75-летию Великой Победы и поддержана грантом благотворительного фонда «Система». Однако, отмена всех массовых мероприятий, в связи с эпидемической ситуацией, не позволила осуществить задуманное в 2020 году. Зато прошедший год вновь, как и 80 лет назад, показал настоящий героизм работников самой гуманной профессии.