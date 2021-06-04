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4 июня 2021, 18:40

В Свердловской области создали штаб по снижению материнской смертности

Беременная женщина идёт по улице со своим ребёнком

Принятые штабом решения будут направляться главврачам свердловских больниц. Фото: Галина Соловьёва

Штаб займётся организацией профилактических мер для снижения материнской смертности на Среднем Урале. Возглавила его замминистра областного здравоохранения Елена Чадова.

Приказ о создании и составе штаба подписал глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов. Члены штаба будут собираться не меньше чем раз в месяц. Принятые решения будут направляться главврачам свердловских больниц. Директор НИИ ОММ Галина Мальгина и ректор УГМУ Ольга Ковтун должны направить своих сотрудников для участия в заседаниях штаба.

Добавим, что в состав штаба вошли также и.о. главврача ОДКБ Олег Аверьянов, главный внештатный акушер-гинеколог УрФО Надежда Башмакова, замглавврача по акушерству и гинекологии больницы №40 Олег Бутунов, главный внештатный специалист по акушерству минздрава Свердловской области Дмитрий Осипчук, главный внештатный специалист по гинекологии Николай Потапов и другие. Принимать участие также могут главные внештатные специалисты областного минздрава и главврачи.

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Областная газета Свердловской области

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