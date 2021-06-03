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3 июня 2021, 13:40

За сутки COVID-19 в России заразились ещё 8 933 человека

Коронавирус

За сутки в России выявили 8 832 случая заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 8 933 случая заражения COVID-19 в 84 регионах. По данным на 3 июня, под медицинским наблюдением в России остаются 538 061 человек.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19, нарастающим итогом в России выявлено 5 099 182 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, а суточный прирост составил 0,17%.

Больше всего новых случаев заражения за последний день зарегистрировано в Москве (+2 876), Санкт-Петербурге (+841), Подмосковье (+770), Ростовской (+158) и Нижегородской (+155) областях. Свердловская область с показателем +99 находится на 11-ой строке антирейтинга.

За сутки по выздоровлению в России выписано 9 383 человека, а за весь период с начала вспышки инфекции - 4 711 982 пациента. Больше всего выписано в Москве (2 682), Санкт-Петербурге (1 239), Московской (728) и Ростовской (268) областях, а также в Башкирии (146).

За последние сутки от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в России умерло 393 человека, а за всё время - 122 660.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведена 351 тысяча тестов на коронавирус. По данным на 3 июня, под медицинским наблюдением в России остаётся 538 061 человек.

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