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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 июня 2021, 17:05

С 1 августа в Свердловской области введут электронные рецепты на льготные лекарства

Врач в маске за компьютером

Судя по данным из приказа, пациенту будет легче получить льготные лекарства. Фото: Павел Ворожцов

С 7 июня начнётся внедерение системы обмена между больницами и аптеками электронными рецептами на льготные препараты. А с 1 августа стартует выписка таких рекомендаций в Свердловской области.

Соответствующий приказ подписал глава областного минздрава Андрей Карлов. Это коснётся всех организаций, которые имеют право выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, по программам льготного лекарственного обеспечения граждан.

Рецепты в фоме электронных докуметов будут направляться после приёма пациента в аптеки через информационные системы "АСУЛОН М-аптека плюс ЛПУ". Аптеки, участвующие в программе, должны подключиться к системе до 1 августа.

"Обеспечить с 01.08.2021 отпуск лекарственных препаратов по программам льготного лекарственного обеспечения посредством информационного обмена электронными рецептами с серверами "АСУЛОН М-аптека плюс ЛПУ" наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе", - говорится в тексте документа.

Судя по данным из приказа, пациенту будет легче получить льготные лекарства.

Фото: схема передачи электронных рецептов из приказа
Областная газета Свердловской области

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