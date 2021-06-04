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4 июня 2021, 07:15

Новые случаи коронавируса выявлены в 20 городах Свердловской области

Дедушке измеряют температуру

С начала пандемии коронавирусом заразились 89 587 человек. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 477 421 человек. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Новые случаи за последние сутки выявлены в 20 муниципалитетах.

Среди них:

  • Екатеринбурга (+45, всего 44 185 заразившихся),
  • Алапаевск и Алапаевский район (+2, 958),
  • Артинский ГО (+3, 621),
  • Асбест (+1, 865),
  • Берёзовский (+7, 2 067),
  • Верхний Тагил (+1, 174),
  • Верхняя Салда (+2, 483),
  • Верхняя Тура (+1, 84),
  • Ивдель (+1, 190),
  • Каменск-Уральский (+3, 2 385),
  • Кировград (+2, 584),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (+1, 1 373),
  • Красноуральск (+2, 627),
  • Кушва (+2, 483),
  • Нижний Тагил (+19, 6 160),
  • Нижняя Тура (+1, 399),
  • Ревда (+1, 2 552),
  • Реж (+1, 1 227),
  • Сухой Лог (+1, 1 053),
  • Серов (+1, 1 218),
  • Тавдинский ГО (+1, 348),
  • Талицкий ГО (+1, 1 056).

Всего 3 июня свердловский оперштаб сообщил о 99 новых ковид-пациентах. С начала пандемии коронавирусом заразились 89 587 человек. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 477 421 человек, 397 936 завершили вакцинацию.

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