Новые случаи коронавируса выявлены в 20 городах Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Новые случаи за последние сутки выявлены в 20 муниципалитетах.
Среди них:
- Екатеринбурга (+45, всего 44 185 заразившихся),
- Алапаевск и Алапаевский район (+2, 958),
- Артинский ГО (+3, 621),
- Асбест (+1, 865),
- Берёзовский (+7, 2 067),
- Верхний Тагил (+1, 174),
- Верхняя Салда (+2, 483),
- Верхняя Тура (+1, 84),
- Ивдель (+1, 190),
- Каменск-Уральский (+3, 2 385),
- Кировград (+2, 584),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (+1, 1 373),
- Красноуральск (+2, 627),
- Кушва (+2, 483),
- Нижний Тагил (+19, 6 160),
- Нижняя Тура (+1, 399),
- Ревда (+1, 2 552),
- Реж (+1, 1 227),
- Сухой Лог (+1, 1 053),
- Серов (+1, 1 218),
- Тавдинский ГО (+1, 348),
- Талицкий ГО (+1, 1 056).
Всего 3 июня свердловский оперштаб сообщил о 99 новых ковид-пациентах. С начала пандемии коронавирусом заразились 89 587 человек. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 477 421 человек, 397 936 завершили вакцинацию.
Читайте также:
К вакцинации свердловчан от COVID-19 подключится Екатеринбургский зоопарк.
В Свердловскую область прибыли ещё 34 620 доз вакцины от коронавируса.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале