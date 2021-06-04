Новые случаи коронавируса выявлены в 20 городах Свердловской области

С начала пандемии коронавирусом заразились 89 587 человек. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 477 421 человек. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Новые случаи за последние сутки выявлены в 20 муниципалитетах.

Среди них:

Екатеринбурга (+45, всего 44 185 заразившихся),

Алапаевск и Алапаевский район (+2, 958),

Артинский ГО (+3, 621),

Асбест (+1, 865),

Берёзовский (+7, 2 067),

Верхний Тагил (+1, 174),

Верхняя Салда (+2, 483),

Верхняя Тура (+1, 84),

Ивдель (+1, 190),

Каменск-Уральский (+3, 2 385),

Кировград (+2, 584),

Красноуфимск и Красноуфимский район (+1, 1 373),

Красноуральск (+2, 627),

Кушва (+2, 483),

Нижний Тагил (+19, 6 160),

Нижняя Тура (+1, 399),

Ревда (+1, 2 552),

Реж (+1, 1 227),

Сухой Лог (+1, 1 053),

Серов (+1, 1 218),

Тавдинский ГО (+1, 348),

Талицкий ГО (+1, 1 056).

Всего 3 июня свердловский оперштаб сообщил о 99 новых ковид-пациентах. С начала пандемии коронавирусом заразились 89 587 человек. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 477 421 человек, 397 936 завершили вакцинацию.

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