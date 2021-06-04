В Свердловской области обновлён график работы мобильных прививочных пунктов от COVID-19

В Екатеринбурге и Свердловской области в мобильных пунктах сделано более 24 тыс. прививок от COVID-19. Фото: Алексей Кунилов

Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 в Свердловской области обновил график работы выездных пунктов вакцинации против коронавируса. В Екатеринбурге их насчитывается 13.

Желающим привиться в мобильном пункте предварительная запись не потребуется. С собой гражданину необходимо принести паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Чтобы сократить время пребывания в прививочном пункте необходимые документы можно заблаговременно заполнить дома.

Как писала «Областная газета», завтра, 5 июня, к кампании по привлечению внимания населения к вакцинопрофилактике присоединился Екатеринбургский зоопарк. Привившийся здесь получит пригласительный билет на посещение зоопарка взрослым с ребёнком.

В обновлённый график работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 с 4 по 11 июня вошли:

С момента открытия пунктов вакцинации на площадках торговых центров в Екатеринбурге сделано 20217 прививок и 3965 – в других городах Свердловской области.