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4 июня 2021, 13:31

За сутки в Свердловской области выявили 98 случаев коронавируса

Гармонист в маске играет на гармони

Выздоровели и выписались из больниц более 83,5 тысячи человек. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 98 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 4 июня. Количество заболевших COVID-19 свердловчан достигло почти 89,7 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц более 83,5 тысячи человек, в том числе 100 - за последние сутки. На лечении официально остаются около 3 тысяч ковид-пациентов. Состояние 221 госпитализированного оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+35), Арамильского, Артинского ГО, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Карпинска, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Тавдинского и Талицкого ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 89 685", - сообщили в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 3 476.

Накануне стало известно о 99 новых случаях в Свердловской области.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 477 421 свердловчан, 397 936 завершили вакцинацию.

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