Коронавирус подхватили ещё 8 947 жителей России

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 139,5 млн тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 8 947 жителей России подтвердили коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 5 108 129.

В Москве выявили снова более 2 000 новых ковид-пациентов (2 817). В других регионах - менее 1 000 заразившихся. Свердловская область с 98 случаями коронавируса занимает 13-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц 4,7 миллиона россиян, в том числе 8,5 тысячи - за последние сутки. Скончались 123 тысячи жителей России с подтверждённым диагнозом. Смерть 377 человек зафиксировали за последние 24 часа.

Накануне стало известно о 8 933 новых случаях COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 139,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 392 тысяча - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 530 011 человек.