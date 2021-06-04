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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 июня 2021, 14:47

Госпиталь ВОВ возобновил высокотехнологичные операции после продолжительного перерыва

операция

Операция на позвоночнике длилась более пяти часов, а пациента выписали домой через неделю. ФОто: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге в областном Госпитале ветеранов войн возобновились высокотехнологичные операции. Ранее их не проводили, так как медицинское учреждение работало в статусе ковидного.

Первую операцию в госпитале ВОВ после продолжительного перерыва провели пациенту с инфекционным поражением позвонков поясничного отдела. Такое заболевание может приковать человека к кровати пожизненно. Мужчина жаловался на выраженные боли, неврологические нарушения, а также на слабость в ногах и онемение стоп.

За три дня после госпитализации медики сделали все необходимые исследования и провели операцию. Врач 15 нейрохирургического отделения госпиталя Иван Доценко, рассказал, что пациенту установили погружную фиксирующую систему, исправили деформацию позвоночника и частично восстановили рост.

Операция длилась более пяти часов. На следующие сутки после операции пациент отметил полное исчезновение боли, восстановление силы в ногах, а также увеличение роста на 1,5 сантиметра. Уже через 7 дней после операции он был выписан домой. Проводили сложную операцию нейрохирурги госпиталя Иван Доценко и Михаил Каренин.

Как писала «Областная газета», о том, что часть мощностей Госпиталя для ветеранов войн вернётся к штатному режиму работы, заявил ещё в начале февраля заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Тогда он пояснил, что в госпитале находится много людей, нуждающихся в плановой и неотложной медпомощи, а число пациентов с коронавирусной инфекцией идёт на спад.

Областная газета Свердловской области

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