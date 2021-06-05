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5 июня 2021, 09:59

77,5% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 13 городов

Девушка в маске на концерте

Суммарно на эти города приходится 69,5 тысячи от числа всех выявленных ковид-пациентов в регионе. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. 77,5% инфицированных коронавирусом в Свердловской области приходится на 13 муниципалитетов.

В них выявлено более 1 000 заразившихся COVID-19 с начала падемии. Суммарно на эти города приходится 69,5 тысячи от числа всех выявленных ковид-пациентов в регионе - из 89,7 тысячи. Речь идёт о следующих муниципалитетах:

  • Екатеринбург (44 220),
  • Нижний Тагил (6 184),
  • Первоуральск (3 222),
  • Ревда (2 552),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 385),
  • Берёзовский (2 079),
  • Верхняя Пышма (1 813),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 373),
  • Реж (1 227),
  • Серов (1 218),
  • Нижнесергинский район (1 139),
  • Талицкий район (1 058),
  • Сухой Лог (1 053).

Болеют или уже перенесли инфекцию 2% свердловчан. Первую приивку поставили уже 477 421 уральцев или более 11%.

Накануне стало известно о 98 новых случаях коронавируса.

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