77,5% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 13 городов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. 77,5% инфицированных коронавирусом в Свердловской области приходится на 13 муниципалитетов.
В них выявлено более 1 000 заразившихся COVID-19 с начала падемии. Суммарно на эти города приходится 69,5 тысячи от числа всех выявленных ковид-пациентов в регионе - из 89,7 тысячи. Речь идёт о следующих муниципалитетах:
- Екатеринбург (44 220),
- Нижний Тагил (6 184),
- Первоуральск (3 222),
- Ревда (2 552),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 385),
- Берёзовский (2 079),
- Верхняя Пышма (1 813),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 373),
- Реж (1 227),
- Серов (1 218),
- Нижнесергинский район (1 139),
- Талицкий район (1 058),
- Сухой Лог (1 053).
Болеют или уже перенесли инфекцию 2% свердловчан. Первую приивку поставили уже 477 421 уральцев или более 11%.
Накануне стало известно о 98 новых случаях коронавируса.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале