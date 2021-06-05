77,5% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 13 городов

Суммарно на эти города приходится 69,5 тысячи от числа всех выявленных ковид-пациентов в регионе. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. 77,5% инфицированных коронавирусом в Свердловской области приходится на 13 муниципалитетов.

В них выявлено более 1 000 заразившихся COVID-19 с начала падемии. Суммарно на эти города приходится 69,5 тысячи от числа всех выявленных ковид-пациентов в регионе - из 89,7 тысячи. Речь идёт о следующих муниципалитетах:

Екатеринбург (44 220),

Нижний Тагил (6 184),

Первоуральск (3 222),

Ревда (2 552),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 385),

Берёзовский (2 079),

Верхняя Пышма (1 813),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 373),

Реж (1 227),

Серов (1 218),

Нижнесергинский район (1 139),

Талицкий район (1 058),

Сухой Лог (1 053).

Болеют или уже перенесли инфекцию 2% свердловчан. Первую приивку поставили уже 477 421 уральцев или более 11%.

Накануне стало известно о 98 новых случаях коронавируса.