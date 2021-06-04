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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 июня 2021, 17:21

На выходных у ЦПКиО Екатеринбурга пройдёт вакцинация от COVID-19

  Анна Митчина
Ворота ЦПКиО

Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурга продолжают пополнять список пунктов мобильной вакцинации от коронавируса. На ближайшие выходные в него войдёт и ЦПКиО им. В. В. Маяковского.

Сделать прививку от коронавируса горожане и гости Екатеринбурга смогут 5 и 6 июня с 11:00 до 16:00. Мобильный пункт расположится у центрального входа в парк Маяковского (ул. Мичурина, 230).

С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис. Каждому участнику вакцинации выдадут справку с названием вакцины, которой он привит, и временем, когда ему следует вернуться сюда же для второй прививки.

Напомним, "Областная газета" регулярно публикует обновлённый график работы мобильных пунктов.

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