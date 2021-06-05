За сутки в Свердловской области выявили 95 случаев коронавируса

Ещё 95 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 5 июня. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан приближается к 90 тысячам.
Выздоровели и выписались из больниц около 84 тысяч человек, в том числе 97 человек - за последние сутки. На лечении официально остаются около трёх тысяч ковид-пациентов. Состояние 222 госпитализированных оценивается как тяжёлое.
Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+33), Арамильского, Артёмовского ГО, Берёзовского, Белоярского ГО, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Режа, ЗАТО Свободный, Талицкого ГО.
"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 89 780", - сообщили в свердловском оперштабе.
Зарегистрировано ещё 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 489. По данным Росстата, в апреле в Свердловской области скончались 462 человека с коронавирусом.
Накануне стало известно о 98 новых случаях в регионе.
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