Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
5 июня 2021, 13:34

COVID-19 подтвердили ещё у 9 145 россиян

Люди в масках идут в разные стороны

В стране проведено почти 140 млн тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 9 145 жителей России подтвердили коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 5 117 274.

В Москве выявили снова более 2 000 новых ковид-пациентов (2 897). В других регионах – менее 1 000 заразившихся. Свердловская область с 95 случаями коронавируса делит 12-ю строчку среди других российских регионов с Республикой Бурятия.

Выздоровели и выписались из больниц 4,7 миллиона россиян. Скончались всего 123,4 тысячи жителей страны - за последние сутки - 399 человек коронавирусом. По данным Росстата, в апреле умерли 15,6 тысячи россиян с подтверждённым диагнозом.

Накануне стало известно о 8 947 новых случаях COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 140 млн тестов на коронавирус, в том числе 381 тысяча – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 528 952 человека.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.06.2021, 14:18 / Общество
В свердловских водоёмах обнаружили опасные бактерии
05.06.2021, 13:34 / Общество
COVID-19 подтвердили ещё у 9 145 россиян
05.06.2021, 13:26 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 95 случаев коронавируса
05.06.2021, 12:00 / Общество
В горах Свердловской области пропал 9-летний мальчик
05.06.2021, 11:43 / Общество
В Свердловской области выросла смертность и снизилась рождаемость