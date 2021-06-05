COVID-19 подтвердили ещё у 9 145 россиян

В стране проведено почти 140 млн тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 9 145 жителей России подтвердили коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 5 117 274.

В Москве выявили снова более 2 000 новых ковид-пациентов (2 897). В других регионах – менее 1 000 заразившихся. Свердловская область с 95 случаями коронавируса делит 12-ю строчку среди других российских регионов с Республикой Бурятия.

Выздоровели и выписались из больниц 4,7 миллиона россиян. Скончались всего 123,4 тысячи жителей страны - за последние сутки - 399 человек коронавирусом. По данным Росстата, в апреле умерли 15,6 тысячи россиян с подтверждённым диагнозом.

Накануне стало известно о 8 947 новых случаях COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 140 млн тестов на коронавирус, в том числе 381 тысяча – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 528 952 человека.