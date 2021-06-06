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6 июня 2021, 09:13

Новые случаи COVID-19 выявлены в 16 муниципалитетах Свердловской области

коронавирус

С начала пандемии коронавирус подхватили 89 780 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

Лидерами по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Свердловской области стали Екатеринбург и Нижний Тагил. Также новые заболевшие обнаружены в 14 муниципалитетах региона.

По данным опубликованным на сайте Управления Роспотребнадзора, 5 июня в столице Урала появилось 33 новых ковид-пациента (нарастающим итогом зафиксировано 44 253 болеющих или переболевших COVID-19), а в Нижнем Тагиле – 25 (6 209). Также COVID-19 диагностировали у жителей Берёзовского (+8 случаев, всего 2 087) и Кушвы (+3, 487).

По два случая выявлено в Верхней Салде, Горноуральском ГО, Кировграде, Каменске-Уральском, Нижнесергинском и Талицком районах. Ещё по одному – в Арамиле, Артёмовском, Первоуральске, Реже, ЗАТО Свободный и Белоярском районе.

Всего на Среднем Урале в предыдущие сутки коронавирус подтвердили у 95 человек. За всё время – 89 780.

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Областная газета Свердловской области

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