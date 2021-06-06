За сутки в Свердловской области выявили 106 случаев коронавируса

Коронавирусом заболели ещё 40 екатеринбуржцев. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 106 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 89 886.

Из больниц уже выписались 83 787 свердловчан, в том числе 101 – за последние сутки. На лечении остаются менее 2,6 тысячи ковид-пациентов. Состояние 229 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+40), Берёзовского, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Режа, Староуткинска, а также Тавдинского, Белоярского, Горноуральского и Шалинского городских округов.

Зарегистрировано ещё 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 500, информирует региональный оперштаб.

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