В России выявили 9 163 заразившихся коронавирусом за сутки

Под меднаблюдением остаются 527 008 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявлено 9 163 случая заражения COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 5 126 437 ковид-пациентов.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 936. Свердловская область находится на 10-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 106 человек.

Всего выписались из больниц 4 736 446 жителей страны, в том числе 7 369 – за последние 24 часа. От коронавируса скончались уже 123 787 россиян. За последние сутки зафиксирован 351 летальный исход.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 140,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 483 тыс. тестов. Под меднаблюдением остаются 527 008 человек.