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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 июня 2021, 14:14

Число умерших от COVID-19 на Среднем Урале достигло 3,5 тысячи

реанимация едет на вызов

На Среднем Урале зарегистрировали 106 случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области с начала пандемии от коронавируса умерло ровно 3,5 тысячи человек. За сутки зафиксирована смерть ещё 11 ковид-пациентов.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с COVID-19. С начала года жертвами вируса стали около 2 тысяч свердловчан.

В целом по России зафиксировали ещё 351 летальный исход. За всё время в стране скончалось 123 787 граждан.

Добавим, 6 июня на Среднем Урале зарегистрировали 106 случаев заражения. Всего с начала пандемии вирус подхватили 89 886 свердловчан. Из больниц уже выписалось 83 787 человек. Менее 2,6 тысячи граждан остаются в больницах.

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Областная газета Свердловской области

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