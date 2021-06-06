Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
6 июня 2021, 15:09

Раненную при стрельбе в Екатеринбурге девочку отключили от ИВЛ

больница

Состояние девочки оценивается как стабильно тяжёлое. Фото: Владимир Мартьянов.

Стало известно о состоянии девятилетней девочки, пострадавшей при стрельбе на Химмаше. После инцидента она попала в реанимацию.

Сейчас ребёнок уже пришёл в сознание. Её отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу свердловского минздрава. Состояние девочки оценивается как стабильно тяжёлое.

Ранее «Областная газета» сообщала, что вечером 30 мая 48-летний мужчина с балкона своей квартиры произвёл несколько выстрелов. В результате он попал в живот девочке, находившейся в машине с родителями, и ранил 41-летнего сотрудника Росгвардии. Екатеринбуржец был задержан.

Следственными органами СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «е», «и» ч. 2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). По решению Чкаловского районного суда стрелок помещён под стражу до 29 июля.

Читайте по теме:

Устроивший стрельбу на Химмаше пенсионер МВД уже применял оружие против людей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.06.2021, 19:24 / Общество
Алексей Орлов пообещал Екатеринбургу ещё 28 "умных остановок" и 20 новых табло
07.06.2021, 19:13 / Общество
В ЦПКиО Екатеринбурге тушат крупный пожар
07.06.2021, 18:56 / Общество
В Екатеринбурге экс-директора электросетевой компании приговорили ещё к 11 годам колонии
07.06.2021, 18:55 / Экономика
В Свердловской области последняя безымянная улица Титановой долины получила название
07.06.2021, 18:46 / Культура
Сразу три площадки Ural Music Night развернут в ДК Железнодорожников