Раненную при стрельбе в Екатеринбурге девочку отключили от ИВЛ

Состояние девочки оценивается как стабильно тяжёлое. Фото: Владимир Мартьянов.

Стало известно о состоянии девятилетней девочки, пострадавшей при стрельбе на Химмаше. После инцидента она попала в реанимацию.

Сейчас ребёнок уже пришёл в сознание. Её отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу свердловского минздрава. Состояние девочки оценивается как стабильно тяжёлое.

Ранее «Областная газета» сообщала, что вечером 30 мая 48-летний мужчина с балкона своей квартиры произвёл несколько выстрелов. В результате он попал в живот девочке, находившейся в машине с родителями, и ранил 41-летнего сотрудника Росгвардии. Екатеринбуржец был задержан.

Следственными органами СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «е», «и» ч. 2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). По решению Чкаловского районного суда стрелок помещён под стражу до 29 июля.

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