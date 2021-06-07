Меланома: опасным может быть и солнце

Врачи ни в коем случае не рекомендуют долго находиться под прямыми солнечными лучами, если на тело не нанесено специальное средство защиты Фото: Галина Соловьёва

Рак кожи – один из наиболее распространённых видов онкологии, в Свердловской области он занимает второе место среди всех других злокачественных новообразований. Самый агрессивный вид рака кожи – меланома. С наступлением лета, когда солнце становится более активным, риски возникновения меланомы увеличиваются в разы. В связи с этим очень важно помнить, как определить у себя развитие рака кожи и почему не стоит находиться под палящим солнцем без защиты.

Меньше открытой кожи

За последние десять лет заболеваемость раком кожи выросла более чем на 30 процентов. Конечно, большую роль играет то, что медицина стала чаще выявлять случаи этой онкологии, но сказывается и наш образ жизни.

Одна из главных причин развития кожных новообразований – ультрафиолетовое облучение. Даже полчаса нахождения под прямыми солнечными лучами иногда могут привести к серьёзным изменениям кожи. Ультрафиолетовая радиация постепенно накапливается, и просто солнечные ожоги – меньшее из зол.

На Среднем Урале солнечных и жарких дней, конечно, не так много, как на юге, но это и губит жителей нашего региона. На радостях многие надевают максимально открытую одежду на прогулки и для работы на даче, забывая о необходимой защите.

– Находиться под солнцем длительное время можно только после нанесения на кожу специальных солнцезащитных средств, – рассказывает врач-дерматолог Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности Уральского государственного медицинского университета Александра Шубина. – Люди со светлой кожей и большим количеством родинок, пожилые и те, у кого когда-то были онкологические заболевания кожи или этим страдал кто-то из близких родственников, находятся в особой группе риска. Всем им можно выходить на солнце только после нанесения крема со степенью защиты не менее 50 SPF. Такие защитные средства лучше использовать и всем остальным – или хотя со степенью защиты 20–30 SPF. При этом долго пребывать на солнце в самый пик его активности, с 11:00 до 15:00, врачи не рекомендуют никому. Ходить с максимально открытой кожей долго также не стоит.

Никакого самолечения

Если же вы всё-таки обнаружили подозрительные изменения на коже, то не стоит откладывать поход к врачу. К слову, медики рекомендуют всем людям старше 40 лет ежегодно посещать дерматолога и проходить обследование кожи под дерматоскопом, чтобы вовремя пресечь неприятные и опасные возрастные изменения.

– Каждый год мы регистрируем порядка 2 000 новых случаев рака кожи по области, – комментирует кандидат медицинских наук, главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев. – На диспансерном учёте по данной онкологии у нас в регионе состоит более 10 000 пациентов. Больше 70 процентов впервые выявленных случаев – первая стадия. Она достаточно легко поддаётся лечению, но важно, чтобы терапевты, дерматологи и онкологи работали сообща.

В Центре онкодерматологии, который открылся при свердловском онкодиспансере в феврале этого года и стал первым в Уральском федеральном округе, пациентам оказывается весь спектр медицинских услуг: от диагностики до химиотерапии. Благодаря тому, что теперь в одном месте возможна и ранняя диагностика, и лечение, и другая высокотехнологичная помощь при раке кожи, онкобольные выигрывают драгоценное время и в большинстве случаев успешно побеждают болезнь.

– Самый распространённый способ лечения рака кожи на ранней стадии – хирургическое вмешательство, – говорит Александра Шубина. – На поздних стадиях к этому лечению добавляется терапия определёнными препаратами. Также могут использоваться рентген-терапевтические методы, фотодинамическая терапия.

И всё же некоторые люди, несмотря на доступность обследования и терапии, начинают заниматься самолечением, что может привести к ещё более серьёзным последствиям, вплоть до летальных. К слову, на ту же меланому из всех смертей от злокачественных образований кожи приходится около 70–75 процентов.

– Когда приходят пациенты с жалобами на новообразования, сразу видно, кто из них пытался что-то сделать, – комментирует профессор, доктор медицинских наук заведующая научно-образовательным отделом Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и иммунопатологии Нина Малишевская. – Это может быть выжигание кислотами, уксусной кислотой, иногда даже вырезание новообразования самостоятельно. Всё это категорически запрещено делать. Есть подозрения – сразу к врачу.

ВАЖНО Чтобы не упустить развитие меланомы и вовремя заметить предвестники рака кожи, врачи рекомендуют периодически осматривать себя в домашних условиях, руководствуясь алгоритмом А, Б, Ц, Д, И. Насторожить должно следующее: асимметричный образ – одна половинка родинки не похожа на другую;

бордюр – очертания родинки неправильные;

цвет – в родимом пятне чётко видны белые, серые, чёрные, фиолетовые оттенки;

диаметр – родинка больше пяти миллиметров;

изменения – за последнее время родимое пятно, которое было нормальным раньше, приобрело какие-то из названных выше изменений. Помимо этого, вызвать подозрение должно появление новой родинки в принципе или любого другого странного элемента на коже, особенно если он вызывает зуд, раздражение, дискомфорт. Длительно незаживающие раны, язвы и эрозии – ещё один признак рака кожи.

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