За сутки в Свердловской области выявили 107 случаев коронавируса

За сутки в Екатеринбурге выявили 38 новых ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 107 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 89 993 человек.

Из больниц уже выписались 83 895 свердловчан, в том числе 108 – за последние сутки. На лечении остаются менее 2,6 тысячи ковид-пациентов. Состояние 248 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+38), Асбеста, Берёзовского, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Каменска-Уральского, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Режа, Североуральска, Тавдинского, Арамильского, Горноуральского, Артёмовского городских округов.

Зарегистрировано ещё 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 510, информирует региональный оперштаб.

Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С обновлённым графиком работы мобильных прививочных пунктов можно ознакомиться тут.