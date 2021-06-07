В России выявили 9 429 новых случаев COVID-19

За последние сутки сделано 188 тысяч тестов на наличие коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявлено 9 429 заболевших COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 5 135 866 случаев.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов традиционно зарегистрировано в Москве – 3 266. Свердловская область находится на 9-й строчке антирейтинга вместе с Саратовской областью и Республикой Бурятия. В регионах инфекцию подхватили по 107 человек.

Всего выписались из больниц 4 743 202 жителя страны, в том числе 6 756 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 124 117 россиян. За последние сутки зафиксировано 330 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 140,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 188 тысяч тестов. Под меднаблюдением остаются 527 364 человека.

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