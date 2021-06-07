В Госдуме обсудят включение прививки от COVID-19 в национальный календарь

Прививки будут бесплатными и на добровольной основе. Фото: Галина Соловьёва

8 июня депутаты Госдумы РФ рассмотрят в первом чтении законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок. Предполагается, что вакцинация будет проходить на добровольной основе и за счёт бюджетных средств.

Об этом в своём Тelegram-канале рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «По нему (законопроекту. — Прим. ред.) поступает очень много обращений. Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания. Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так! Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него», — подчеркнул спикер парламента.

По его словам, прививки будут делать за счёт средств федерального бюджета, бесплатно для граждан и на добровольной основе. «А тот, кто не хочет — его выбор. Законом эти вопросы не регулируются и не могут. Наше конституционное право решать это самостоятельно. Берегите себя. Всем здоровья, не болейте, соблюдайте меры предосторожности», — отметил Вячеслав Володин.

Напомним, что, по данным на конец мая, полный курс вакцинации от коронавируса прошли уже 10 миллионов россиян, в том числе 370 тысяч свердловчан. У более 5 миллионов жителей страны с начала пандемии была выявлена инфекция. Как писала «Областная газета», медики считают, что, если антитела к коронавирусу будут иметь 60-70 процентов населения, его распространение замедлится. Сегодня, 7 июня, также стало известно, что вакцинация против коронавирусной инфекции в Российской армии находится на завершающей стадии. Военнослужащие выработали коллективный иммунитет.

Также отметим, что свердловские власти не станут по примеру коллег из Якутии вводить штрафы для предприятий за плохую организацию вакцинации работников от COVID-19. Административные наказания возможны только за нарушения санитарно-эпидемических правил.