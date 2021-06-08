Общее число случаев COVID-19 на Среднем Урале приближается к 90 тысячам

49% от числа инфицированных в регионе ‒ жители Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов.

Роспотребнадзор обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. Общее число случаев COVID-19 приближается к 90 тысячам.

По данным на 7 июня, с начала пандемии диагноз COVID-19 поставлен 89 993 свердловчанам. При этом ежедневный прирост в среднем составляет 100 случаев. Таким образом, сегодня, 8 июня, количество инфицированных может перевалить за 90 тысяч.

Известно, что на данный момент 49% от числа инфицированных в регионе ‒ жители Екатеринбурга (44 331 человек). Свыше 2 тысяч ковид-пациентов также выявлено в Нижнем Тагиле ‒ 6 258, Первоуральске ‒ 3 234, Ревде ‒ 2 552, Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 2 391, Берёзовском ‒ 2 107, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Добавим, с начала пандемии из больниц выписались 83 895 свердловчан. Ещё 3 510 граждан стали жертвами вируса. На лечении остаются менее 2,6 тысячи ковид-пациентов.