В Екатеринбурге начали выдавать билеты в кино за прививку от COVID-19

С 8 июня в одном из торговых центров Екатеринбурга начали выдавать билеты в кино за прививку от коронавируса. Акция продлится весь июнь.
Как рассказали в Городском центре медпрофилактики, горожане, посетившие прививочный пункт в ТРЦ «Гринвич», получат пригласительный билет на один из шести фильмов, которые идут в прокате. В течение месяца список кинолент будет меняться.
Сейчас для екатеринбуржцев доступны следующие киноработы:
- «Прабабушка лёгкого поведения»;
- «Пила: Спираль»;
- «Кролик Питер 2»;
- «Спирит Непокорный»;
- «Форсаж 9»;
- «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный».
По данным регионального оперштаба, прививочные кабинеты работают и в других ТЦ Екатеринбурга. С актуальным на 8 июня списком можно ознакомиться ниже:
в Екатеринбурге
- ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 12:00 до 18:00;
- ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 10:00 до 15:00;
- ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 15:00 до 19:00;
- Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12) – с 10:00 до 18:00;
- ТЦ «ОМЕГА» (ул. Космонавтов, 41) – с 16:00 до 19:00;
- Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 13:00 до 19:00.
Также поставить прививку от COVID-19 приглашают жителей Нижнего Тагила. Сегодня их ждут в ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31б) – с 16:00 до 20:00.
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