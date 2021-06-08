В Екатеринбурге начали выдавать билеты в кино за прививку от COVID-19

Жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила ждут на вакцинацию в ТЦ. Фото: Галина Соловьёва.

С 8 июня в одном из торговых центров Екатеринбурга начали выдавать билеты в кино за прививку от коронавируса. Акция продлится весь июнь.

Как рассказали в Городском центре медпрофилактики, горожане, посетившие прививочный пункт в ТРЦ «Гринвич», получат пригласительный билет на один из шести фильмов, которые идут в прокате. В течение месяца список кинолент будет меняться.

Сейчас для екатеринбуржцев доступны следующие киноработы:

«Прабабушка лёгкого поведения»;

«Пила: Спираль»;

«Кролик Питер 2»;

«Спирит Непокорный»;

«Форсаж 9»;

«Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный».

По данным регионального оперштаба, прививочные кабинеты работают и в других ТЦ Екатеринбурга. С актуальным на 8 июня списком можно ознакомиться ниже:

в Екатеринбурге

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 12:00 до 18:00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 10:00 до 15:00;

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 15:00 до 19:00;

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12) – с 10:00 до 18:00;

ТЦ «ОМЕГА» (ул. Космонавтов, 41) – с 16:00 до 19:00;

Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 13:00 до 19:00.

Также поставить прививку от COVID-19 приглашают жителей Нижнего Тагила. Сегодня их ждут в ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31б) – с 16:00 до 20:00.

Читайте также:

Общее число случаев COVID-19 на Среднем Урале приближается к 90 тысячам.