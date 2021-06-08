За сутки в Свердловской области выявили 105 случаев заражения коронавирусом

Отметку в 80 тысяч инфицированных регион преодолел 15 марта. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 105 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 8 июня. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 90 тысяч.

Отметку в 80 тысяч инфицированных регион преодолел 15 марта.

Выздоровели и выписались из больниц почти 84 тысячи человек, в том числе 106 - за последние сутки. На лечении официально остаются около трёх тысяч ковид-пациентов. Состояние 251 госпитализированного оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+64), Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского, Рефтинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 90 098", - сообщили в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано ещё 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 3 521.

Накануне стало известно о 107 новых случаях в регионе.

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