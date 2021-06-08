Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
8 июня 2021, 13:16

За сутки в Свердловской области выявили 105 случаев заражения коронавирусом

Мужчина идёт в маске по улице летом

Отметку в 80 тысяч инфицированных регион преодолел 15 марта. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 105 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 8 июня. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 90 тысяч.

Отметку в 80 тысяч инфицированных регион преодолел 15 марта.

Выздоровели и выписались из больниц почти 84 тысячи человек, в том числе 106 - за последние сутки. На лечении официально остаются около трёх тысяч ковид-пациентов. Состояние 251 госпитализированного оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+64), Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского, Рефтинского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 90 098", - сообщили в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано ещё 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 3 521.

Накануне стало известно о 107 новых случаях в регионе.

Читайте также:

В Екатеринбурге начали выдавать билеты в кино за прививку от COVID-19.

Общее число случаев COVID-19 на Среднем Урале приближается к 90 тысячам.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.06.2021, 16:05 / Общество
Госдума узаконит бесплатные прививки в частных клиниках
08.06.2021, 15:57 / Общество
Ростуризм предупредил россиян о небезопасности вылета в Тунис и на Кипр
08.06.2021, 15:42 / Общество
В Екатеринбурге депутаты предложили вырубить тополя из-за пуха
08.06.2021, 15:37 / Общество
Центр Екатеринбурга украсило граффити с Александром Невским
08.06.2021, 15:16 / Общество
Установка новой стелы на въезде в Нижний Тагил обойдётся в 10,5 миллиона рублей