За сутки в Свердловской области выявили 105 случаев заражения коронавирусом

Ещё 105 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 8 июня. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 90 тысяч.
Отметку в 80 тысяч инфицированных регион преодолел 15 марта.
Выздоровели и выписались из больниц почти 84 тысячи человек, в том числе 106 - за последние сутки. На лечении официально остаются около трёх тысяч ковид-пациентов. Состояние 251 госпитализированного оценивается как тяжёлое.
Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+64), Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского, Рефтинского ГО.
"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 90 098", - сообщили в свердловском оперштабе.
Зарегистрировано ещё 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 3 521.
Накануне стало известно о 107 новых случаях в регионе.
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Общее число случаев COVID-19 на Среднем Урале приближается к 90 тысячам.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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