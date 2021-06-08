COVID-19 выявили ещё у 9 977 россиян. Скончались ещё 379 человек. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 9 977 жителей России подтвердили коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 5 145 843.

В Москве выявили снова более 3 000 новых ковид-пациентов (3 817). В других регионах – менее 1 000 заразившихся. Свердловская область со 105 случаями коронавируса занимает 10-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц 4,7 миллиона россиян, в том числе 8,9 тысячи - за последние сутки. Скончались ещё 379 человек, всего с начала пандемии - 124,5 тысячи жителей России.

Накануне стало известно о 9 429 новых случаях COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 140,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 224 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 524 010 человек.

Читайте также:

В Госдуме обсудят включение прививки от COVID-19 в национальный календарь.

В рядах российских военнослужащих выработан коллективный иммунитет к COVID-19.